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وزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة يتباحثان المواعيد الثنائية واستحقاقات  الفترة القادمة

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 16:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مكّن اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بسفير الولايات المتحدة الأمريكية جوي هود الثلاثاء بمقر الوزارة من التطرّق إلى أهم المواعيد الثنائية بين البلدين والاستحقاقات متعدّدة الأطراف خلال الفترة القادمة.


وتمّ بهذه المناسبة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخاجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعراض أبرز مجالات التعاون التونسي- الأمريكي.
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كما تم التأكيد على الإمكانات المتوفرة لمزيد تطوير هذه العلاقات، في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلّق بدعم المشاريع الموجهة لفائدة الباعثين الشبان والشركات الصغرى والمتوسّطة.


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