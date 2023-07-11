المهدية: تنفيذ قرار إخلاء عقار دولي فلاحي بإحدى مناطق هبيرة

نفذت السلطات الجهوية بالمهدية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف والي الجهة، قرار إخلاء لعقار دولي بمنطقة الطويبية بعمادة المحارزة الجنوبية من معتمدية هبيرة.



وقال والي المهدية عبد الفتاح شقشوق، في تصريح لصحفي "وات"، أن مساحة العقار تناهز 5ر5 هكتارات، وتحتوي على نحو 300 أصل زيتون، وأضاف ان قرار الاسترجاع نفذ بعدما تبين أن أحد المواطنين يستغله دون وجه حق، ورفض إعادته لمصالح أملاك الدولة.





...



وشدد شقشوق على أن السلطات الجهوية تتابع تنفيذ حملة لاسترجاع عقارات دولية مستغلة بصفة غير شرعية ويقع اصدار قرارات استرجاع بعد التدقيق والتنسيق بين مختلف الإدارات ذات الصلة.



يشار الى ان عملية الاسترجاع جرت بتامين من المصالح الأمنية وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للشؤون العقارية.