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إلقاء القبض على منظم عمليات هجرة غير نظامية وحجز معدّات مختلفة (إدارة الحرس الوطني)

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تمكنت الوحدات الاستعلاماتية التابعة لمنطقة جبنيانة من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز خلسة ومفتش عنه لفائدة مركز حرس ساقية الدائر من أجل تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة وفق ما ذكرته الإدارة العامّة للحرس الوطني.

كما أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها ،اليوم الثلاثاء، بأنّ تشكيلات مختلفة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة وفريق مركزي تابع لإدارة الاستعلامات والأبحاث تمكّنت من مداهمة 3 منازل بجهة المساترية يختبئ بداخلها عدد من الاشخاص اصيلي جنوب الصحراء لاذوا جميعهم بالفرار .

...

وأوضحت انّه تم حجز 7 مراكب و7 هواتف جوالة ومعدات مختلفة معدة لصنع المراكب تم إتلافها جميعا .
كما تم في عملية أخرى وفق الإدارة العامّة حجز شاحنة دون لوحات منجمية كانت تقل حوالي 80 شخصا من دول جنوب الصحراء لاذوا جميعهم بالفرار .

وفي سياق متصل اشارت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّ وحدات مركزية تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث وأخرى تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية تمكّنت من ضبط 3 أفارقة جنوب الصحراء والاحتفاظ بهم من أجل " دخول التراب التونسي بدون ترخيص قانوني " وحجز مبلغ مالي قدره 1060 دينار .


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