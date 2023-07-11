والي مدنين: استكمال عملية نقل مجموعة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء من المنطقة الحدودية بن قردان وتوفير كل الاحاطة لفائدتهم

قال والي مدنين سعيد بن زايد في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، صباح اليوم الثلاثاء، ان كل المهاجرين الافارقة من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، العالقين بالحدود ببن قردان، قد تم نقلهم الى اماكن امنة تتوفر فيها الشروط الضرورية للحياة، كما تم تمكينهم من الاغاثة النفسية والصحية والاحاطة المتواصلة، دون ان يشير الى اماكن نقلهم او الولايات التي تم توجيههم اليها.
واضاف ان هذه العملية "لم يفرضها موقع المنطقة او لدواعي امنية، وانما من واجب انساني وتكريسا لما عرفت به بلادنا من احترام للذات البشرية، مقدمة في ذلك دروسا يشهد بها التاريخ" وذكر بالتدخلات التي استفادت منها مجموعة المهاجرين بالمنطقة الحدودية عبر فرق من متطوعي الهلال الاحمر التونسي، الاحد الماضي، من خلال توفير الاحاطة النفسية والصحية وتمكينهم من وجبات غذائية، رغم شدة ارتفاع درجات الحرارة، قائلا "ان مثل هذه التدخلات الانسانية ليست غريبة على تونس التي تعودت مثل هذه المواقف"، ولفت الى اهمية الدور الذي لعبته الوحدات الامنية والعسكرية، وجهودها الحرفية في التعامل في مثل هذه الظروف.
واضاف ان هذه العملية "لم يفرضها موقع المنطقة او لدواعي امنية، وانما من واجب انساني وتكريسا لما عرفت به بلادنا من احترام للذات البشرية، مقدمة في ذلك دروسا يشهد بها التاريخ" وذكر بالتدخلات التي استفادت منها مجموعة المهاجرين بالمنطقة الحدودية عبر فرق من متطوعي الهلال الاحمر التونسي، الاحد الماضي، من خلال توفير الاحاطة النفسية والصحية وتمكينهم من وجبات غذائية، رغم شدة ارتفاع درجات الحرارة، قائلا "ان مثل هذه التدخلات الانسانية ليست غريبة على تونس التي تعودت مثل هذه المواقف"، ولفت الى اهمية الدور الذي لعبته الوحدات الامنية والعسكرية، وجهودها الحرفية في التعامل في مثل هذه الظروف.
يذكر ان عملية نقل مجموعة الافارقة المهاجرين، الذين كانوا عالقين بالمنطقة الحدودية بن قردان، انطلقت منذ صباح يوم امس الاثنين، بتوجيه مجموعات الى ولايتي مدنين وتطاوين، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، الذي افاد صحفية "وات" بان العدد الجملي لمجموعة المهاجرين يبلغ 450 مهاجرا، واعتبر ان عملية اخراجهم من المنطقة الحدودية خطوة انسانية مهمة الا انها يجب ان يعقبها حل جذري لوضعيتهم.
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