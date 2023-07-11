Babnet

والي مدنين: استكمال عملية نقل مجموعة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء من المنطقة الحدودية بن قردان وتوفير كل الاحاطة لفائدتهم

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 15:41 قراءة: 1 د, 16 ث
      
قال والي مدنين سعيد بن زايد في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، صباح اليوم الثلاثاء، ان كل المهاجرين الافارقة من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، العالقين بالحدود ببن قردان، قد تم نقلهم الى اماكن امنة تتوفر فيها الشروط الضرورية للحياة، كما تم تمكينهم من الاغاثة النفسية والصحية والاحاطة المتواصلة، دون ان يشير الى اماكن نقلهم او الولايات التي تم توجيههم اليها.

واضاف ان هذه العملية "لم يفرضها موقع المنطقة او لدواعي امنية، وانما من واجب انساني وتكريسا لما عرفت به بلادنا من احترام للذات البشرية، مقدمة في ذلك دروسا يشهد بها التاريخ" وذكر بالتدخلات التي استفادت منها مجموعة المهاجرين بالمنطقة الحدودية عبر فرق من متطوعي الهلال الاحمر التونسي، الاحد الماضي، من خلال توفير الاحاطة النفسية والصحية وتمكينهم من وجبات غذائية، رغم شدة ارتفاع درجات الحرارة، قائلا "ان مثل هذه التدخلات الانسانية ليست غريبة على تونس التي تعودت مثل هذه المواقف"، ولفت الى اهمية الدور الذي لعبته الوحدات الامنية والعسكرية، وجهودها الحرفية في التعامل في مثل هذه الظروف.
أخبار ذات صلة:
تطاوين: ايواء 159 مهاجرا من جنوب الصحراء في مدينة تطاوين في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلادهم...

...

يذكر ان عملية نقل مجموعة الافارقة المهاجرين، الذين كانوا عالقين بالمنطقة الحدودية بن قردان، انطلقت منذ صباح يوم امس الاثنين، بتوجيه مجموعات الى ولايتي مدنين وتطاوين، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، الذي افاد صحفية "وات" بان العدد الجملي لمجموعة المهاجرين يبلغ 450 مهاجرا، واعتبر ان عملية اخراجهم من المنطقة الحدودية خطوة انسانية مهمة الا انها يجب ان يعقبها حل جذري لوضعيتهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269669


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet39°
37° Babnet
الــرياح:
3.81 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-28
42°-28
42°-28
38°-28
44°-29
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*