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والي توزر: لا صحة لخبر وفاة مهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نفى والي توزر محمد أيمن البجاوي، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، حول وفاة مهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على الحدود التونسية الجزائرية، على مستوى معتمدية حزوة من ولاية توزر.

وقال في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء بأنهم تفاجؤوا بخير وفاة 30 مهاجرا على مستوى معتمدية حزوة، موضحا أن "لا صحة لهذا الخبر" كما "لا وجود لأية حالة وفاة في صفوف المهاجرين غير النظاميين بالجهة" واكد ان "التنسيق جار بين السلك الأمنية والقضائية لمتابعة وضع المهاجرين على الشريط الحدودي".

...

وأكد أن السلط القضائية "لم تتلق أي اعلام حول أية حالة وفاة"، لافتا الى أن "العمل متواصل لمراقبة الحدود ومتابعة الوافدين من المهاجرين الأفارقة".


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