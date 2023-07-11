توزر: الإدارة الجهوية للصحة تؤكد دعم المستشفى المحلي بتمغزة بطبيبي صحة عمومية وتؤكد عدم تسجيل انقطاع للخدمات الصحية

أفاد المدير الجهوي للصحة بتوزر ياسين صبري بأنه تم بداية من اليوم الثلاثاء، دعم المستشفى المحلي بتمغزة بطبيبي صحة عمومية بصفة وقتية، تزامنا مع عودة الطبيبة السابقة التي عادت منذ أيام بعد انقضاء رخصتها، وذلك تعقيبا على تشكي وتذمر أهالي معتمدية تمغزة بسبب غياب إطار طبي في هذه المؤسسة الاستشفائية.



وبين المدير الجهوي للصحة في تصريح لصحفية "وات" أنه الى جانب ذلك، ما يزال المستشفى في انتظار مباشرة طبيب تجنيد، وقع التعاقد معه منذ يوم 20 جوان الماضي لكنه لم يباشر عمله حتى الآن، رغم توجيه برقيات اعلام ودعوته للحضور.





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ولفت الى انه وخلافا لما يروج له من انقطاع الخدمات الطبية في المستشفى، فقد تم في الأسابيع الماضية تأمين حصص الاستمرار وتأمين خدمات قسم الاستعجالي بشكل عادي من خلال الالتجاء الى خدمات أطباء القطاع الخاص وتأمين حصص عن طريق أطباء الصحة العمومية من مستشفيات توزر ودقاش.



وكانت منطقة تمغزة سجلت اخلالا في الخدمات الطبية بسبب انتهاء عقد طبيب تجنيد ومغادرة طبيب آخر وخروج طبيبين للصحة العمومية في رخصة طويلة لظروف خاصة، بحسب توضيح المدير الجهوي.



يشار الى أن ناشطين من المجتمع المدني وعدد من المواطنين، نفذوا أمس الاثنين وقفة احتجاجية مطالبين بتوفير أطباء للمنطقة التي تفتقد لخدمات طبية منذ أسابيع، وفق قولهم.