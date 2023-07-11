مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج تحجز قرابة 46 الف حبة دواء مخصص لمداوة الصرع

حجز أعوان الديوانة بفرقة مراقبة المسافرين بمطار تونس قرطاج لدى مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية 46 الف و 100 حبة دواء خاصة بمداواة مرض الصرع يشتبه في كونها تحتوى مادة مخدرة.





واوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان هذه الكميات تم العثور عليها بعد إخضاع الأمتعة الشخصية للمسافر إلى التفتيش الدقيق علما وان المواد كانت، مخفية داخل ثلاث حقائب خاصة بالمسافر.



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ولاحظت ان المسافر لم يدل بأية وثيقة تثبت شرعية مسكها وقد تم تحرير محضر في الغرض كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.



