Babnet

كرة القدم : الفيفا يرفع الإيقاف عن منتخب زيمبابوي قبل قرعة كأس العالم 2026

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 46 ث
      
رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا, اليوم الثلاثاء, عقوبة الإيقاف المسلطة على اتحاد زيمبابوي لكرة القدم , والذي دام
18 شهرا, وذلك قبل بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشاركت زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر, لكنها منعت من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023, كما عينت لجنة مؤقتة من قبل الفيفا لإدارة الاتحاد الزيمبابوي حتى إجراء انتخابات.
وأوقف الفيفا زيمبابوي في فيفري 2022 بعد تدخل حكومي في إدارة شؤون اللعبة.
...

واوضح الاتحاد الدولي في بيانه: "قرر مجلس الفيفا رفع الإيقاف عن الاتحاد الزيمبابوي الذي فرض في فيفري 2022 وتعيين لجنة مؤقتة على الفور".
وكان مجلس الرياضة والترفيه الحكومي في البلاد حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الزيمبابوي في نوفمبر 2021 وسط مزاعم عن اختلاس أموال قدمتها الدولة إلى الاتحاد لمشاركة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019.
وتقام قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في أبيدجان, يوم الخميس المقبل, على ان تلعب الجولة الأولى للتصفيات في نوفمبر المقبل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269662


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet40°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-28
41°-28
42°-27
37°-27
44°-28
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*