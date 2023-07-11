كرة القدم : الفيفا يرفع الإيقاف عن منتخب زيمبابوي قبل قرعة كأس العالم 2026

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا, اليوم الثلاثاء, عقوبة الإيقاف المسلطة على اتحاد زيمبابوي لكرة القدم , والذي دام

18 شهرا, وذلك قبل بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشاركت زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر, لكنها منعت من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023, كما عينت لجنة مؤقتة من قبل الفيفا لإدارة الاتحاد الزيمبابوي حتى إجراء انتخابات.

وأوقف الفيفا زيمبابوي في فيفري 2022 بعد تدخل حكومي في إدارة شؤون اللعبة.



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واوضح الاتحاد الدولي في بيانه: "قرر مجلس الفيفا رفع الإيقاف عن الاتحاد الزيمبابوي الذي فرض في فيفري 2022 وتعيين لجنة مؤقتة على الفور".

وكان مجلس الرياضة والترفيه الحكومي في البلاد حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الزيمبابوي في نوفمبر 2021 وسط مزاعم عن اختلاس أموال قدمتها الدولة إلى الاتحاد لمشاركة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقام قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في أبيدجان, يوم الخميس المقبل, على ان تلعب الجولة الأولى للتصفيات في نوفمبر المقبل.