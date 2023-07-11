بعد الحكم بسجن رئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد بالرابطة في قضية وفاة الولدان.. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تحمل وزارة الصحة المسؤولية وتدعو الى الاحتجاج

أعرب المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن مساندته الكاملة لرئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة في العاصمة الذي صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن في ما يعرف بقضية وفاة الولدان.

وحملت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، المسؤولية كاملة إلى وزارة الصحة، معربة عن تضامنها مع الاستشفائيين وداعية منظوريها إلى المشاركة في جميع الأشكال النضالية المبرمجة.



وكان عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، الأستاذ المحامي التومي بن فرحات، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت المنقضي، أن قضية الولدان تم تفصيلها إلى 15 قضية في ذات التهمة المذكورة (قضية عن كل وليد)، قضي في كل واحدة منها بالسجن لمدة 8 أشهر ليبلغ إجمالي العقوبة 120 شهرا (10 سنوات) في حق كل من رئيس قسم الصيدلة ومديرة مركز التوليد سابقا (مباشرة به خلال فترة الحادثة)، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث وهو مدير الصيانة بالمستشفى.



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ويذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة شهد وفاة 15 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع.