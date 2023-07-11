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مصالح فصيل الحرس الديواني بنابل تحجز أكثر من 6ر4 كلغ من المصوغ من الذهب المهرب بقيمة 930 ألف دينار

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حجزت مصالح فصيل الحرس الديواني بنابل، أكثر من 6ر4 كلغ من المصوغ من الذهب المهرب بقيمة 930 ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب المعادن الثمينة.


وضبطت كمية المصوغ المذكورة، وفق بلاغ صادر على الادارة العامة للديوانة، داخل إحدى المحلات بجهة نابل، لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
...



وتم تحرير محضر حجز في الغرض، والاذن بإحالة كمية الذهب المحجوزة إلى مصالح مكتب الضمان بالجهة للقيام بالاختبارات وإتمام الإجراءات اللازمة في الغرض، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.


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