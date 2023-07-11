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وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ينفي ما يروّج من أخبار تنسب تهمة قتل العائلة بمنطقة حي الحبيب لمهاجرين غير نظاميين

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 11:53 قراءة: 1 د, 15 ث
      
نفى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 والناطق الرسمي باسمها القاضي هشام الكسيبي، ما يروّج من أخبار مفادها أن الجناة في جريمة قتل العائلة (الزوج والزوجة والابنة) التي جدت في بداية الشهر الماضي بمنطقة حي الحبيب (صفاقس الغربية)، هم من المهاجرين غير النظاميين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء وليسوا ابن الهالكين وصديقه.

كما نفى الكسيبي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء أن يكون القضاء قد اخلى سبيل المضنون فيهما، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية بناء على القرائن المتوفرة لدى قاضي التحقيق والتي كان أذن بمقتضاها بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشابين (ابن الهالكين وصديقه) الموقوفين على ذمة القضية بتاريخ 12 جوان الفارط.
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وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، أذن بالاحتفاظ بابن الهالكين (هو من قام بعملية الإبلاغ عن الجريمة) وصديقه، وهما شابان تتراوح أعمارهما بين 23 و24 سنة، بعد ان توفرت لديه، الأدلة والقرائن الكافية لتوجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والإضمار على معنى الفصلين 201 و202، من المجلة الجزائية، بحسب تصريح سابق لوكيل الجمهورية.

كما كانت المعاينات الأولية بمكان الجريمة، أي منزل الضحايا الثلاث، بينت أن عملية القتل تمت بواسطة سكين كبير الحجم، وقد تم حجز أداة الجريمة في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة.

ويبلغ الرجل الهالك من العمر 61 سنة وتبلغ زوجته 52 سنة في حين يبلغ عمر ابنتهما 10 سنوات وهي تلميذة في المرحلة الابتدائية.


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