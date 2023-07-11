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ولاية القصرين تسجل اهم كميات من الأمطار خلال 24 ساعة المنقضية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 11:36 قراءة: 0 د, 27 ث
      
شهدت ولاية القصرين، نزول كميّات من الأمطار خلال 24 ساعة المنقضية، بلغت أقصاها 13 مم بمدينة سبيطلة و4 مم بمدينة فوسانة و3 مم بمدينة سبيبة، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.


كما سجلت مدينة بئر الحفي التابعة الى ولاية سيدي بوزيد نزول 1 مم من الامطار.
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وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي الى هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 58 في كل من القصرين وتالة و61 بقفصة.


ولاحظ المعهد ظهور الشهيلي في كل من باجة وجندوبة وبوسالم والكاف والقيروان ومطماطة وتوزر وقفصة وقبلي ومدنين وتطاوين ورمادة والبرمة.


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