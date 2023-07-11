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التونسي علي معلول و محمد الضاوي يتوّجان بالبطولة المصرية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 11:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توّج اللاعبان التونسيان علي معلول ومحمد الضاوي مع النادي الأهلي بالبطولة المصرية بعد هزيمة مطارده بيراميدز أمس الاثنين أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

وجمع الأهلي الذي استعاد لقب البطولة المصرية بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بثماني نقاط على بيراميدز الذي له 67 نقطة من 32 مباراة.

...

ويعد هذا اللقب هو 43 في تاريخ الأهلي المصري الذي نجح هذا الموسم في احراز كأس رابطة الأبطال الافريقية للمرة 11 في تاريخه على حساب الوداد الرياضي المغربي.




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