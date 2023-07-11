انطلاق الرحلة الأولى لأول مركب بحري يعمل بالطاقة الشمسية

انطلقت بضفاف البحيرة بتونس الرحلة الأولى للمركب الكهربائي بالطاقة الشمسية "سولاريس" وهو مشروع نموذجي أولي بمنطقة الشرق الأوسط،

وفي هذا الاطار نظمت، مساء أمس الإثنين، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ،بالتعاون مع مركز الأبحاث النرويجي "SINTEF " وشركة البحيرة للاستثمار بضفاف البحيرة ، حفل اختتام مشروع التعاون التونسي النرويجي " الطاقة الشمسية للنقل المسدام".



وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، أن مشروع التعاون التونسي-النرويجي "الطاقة الشمسية للنقل المستدام "، تم إنجازه بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة البحيرة للاستثمار ومركز البحوث النرويجي SINTEF، مشيرا إلى أن المركب صناعة تونسية مائية بالمائة، وفق قوله.



وأكد المشرف على المشروع وممثل مركز البحوث النرويجي، معز جمعة، أن المشروع تحصل على منحة دعم من الأمم المتحدة بقيمة 1 مليون دينار، كما ساهمت شركة البحيرة للاستثمار ( الشركة المستغلة للمركب) بقيمة 2 مليون دينار ( تجهيز المحطة)وبلغت كلفة صنع المركب بنحو 1،5 مليون دينار تونسي.وبين جمعة، أن المركب له ميزات إقتصادية وبيئية ويهدف إلى تعزيز التنقل البحري الكهربائي المرتكز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ولفت الباحث التونسي في مركز البحوث النرويجي، أن الفكرة انطلقت منذ سنة 2016 لاستعمال الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية في صناعة البواخر على غرار ما هو موجود في أوروبا وغيرها.وذكر أن مشروع التعاون التونسي النرويجي بعنوان "التنقل الكهربائي بالوقود بالطاقة الشمسية" (SoFEM)، فاز خلال حفل توزيع الجوائز في 14 ديسمبر 2016 في نيويورك، بجائزة أفضل مشروع لسنة 2016 تحت برنامج "تعزيز المستقبل الذي نصبو إليه".وأشار مدير عام شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية ( التابعة لشركة البحيرة للاستثمار)، حسن الشريف، أن هذا المركب صنع لأغراض نقل الركاب للفسحة في البحيرة، وتم برمجة عدد رحلات بمعدل يترواح بين 5 و6 رحلات في اليوم ويمكن للأشخاص الراغبين في التنزه في البحيرة عبر هذا المركب أو تناول فطور الصباح خلال نهاية الأسبوع على متنه، الحجز عن بعد عبر الموقع www.solaris-bateau.com