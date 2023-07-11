قبلي: وفاة عامل نظافة ببلدية الفوار في حادث انقلاب شاحنة نقل الفضلات

ادى حادث انقلاب شاحنة ضاغطة تابعة لبلدية الفوار من ولاية قبلي، كانت في اتجاهها لمصب الفضلات بالمنطقة، الى وفاة احد عاملي النظافة المرافقين لسائقها، فيما اصيب السائق والمرافق الثاني بجروح خفيفة.



واوضح مدير المستشفى المحلي بالفوار عبد الباقي حويتة لصحفي "وات" ان قسم الاستعجالي بالمستشفى، قد استقبل صباح اليوم الثلاثاء، حالتي اصابة لسائق شاحنة نظافة ومرافقه تعرضا لحادث مروري، تمت معالجتهما وغادرا المستشفى، فيما تم تسجيل حالة وفاة جراء هذا الحادث للمرافق الثاني اصيل قرية الصابرية الشرقية وهو من مواليد سنة 1972