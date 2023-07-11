قبلي: تواصل انجاز مشروع "نحو حماية اشمل للحقوق" من قبل جمعية "رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة"

تواصل جمعية "رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة" بقبلي، تنفيذ مشروع "نحو حماية اشمل للحقوق" الذي سيتواصل على امتداد سنة، ويتضمن انجاز سلسلة من الدورات التكوينية التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الانسان، اضافة الى ممثلي عدد من الجمعيات بولايات قبلي وتوزر وتطاوين.



واوضح ممثل جمعية "رؤية" انور بالحبيب لصحفي "وات" ان المشروع تنفذه الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي وشبكة "رائد" التي تضم قرابة 11 جمعية بالجنوب التونسي، وانه تم موفى الاسبوع المنقضي، انجاز دورة تكوينية ببجزيرة جربة (ولاية مدنين)، حول النفاذ للعدالة امنها رئيس المحكمة العقارية بقابس جمال بنصر، وخصصت لترسيخ ثقافة النفاذ للعدالة والثقافة القانونية لدى المشاركين





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وتضمنت الدورة عدة محاور اهمها النفاذ للعدالة كحق من حقوق الانسان ودور الاطراف المتداخلة في تسهيل الولوج للعدالة مع تحديد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، سواء الضمانات الاجرائية او الهيكلية قبل واثناء وبعد المحاكمة



واشار بالحبيب ان الهدف الاساسي من مشروع "نحو حماية اشمل للحقوق"، دعم قدرات المشاركين من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في كل ما له علاقة بالثقافة القانونية وطرق الدفاع عن هذه الحقوق وسبل ترسيخها، واكد ان سلسلة الدورات التكوينية ستتواصل تباعا لتمكين اكبر عدد من ممثلي الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بولايات قبلي وتوزر وتطاوين من الاستفادة من هذا المشروع