انطلاق عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لبكالوريا سنة 2023 عبر الارساليات القصيرة

تنطلق في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، عملية التسجيل بخدمة نشر نتائج امتحان دورة المراقبة لبكالوريا 2023 بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي، حسب بلاغ وزارة التربية
وأضاف البلاغ أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه الخدمة، عبر ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان ( القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد ) توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي
BAC
وأضاف البلاغ أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه الخدمة، عبر ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان ( القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد ) توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي
BAC
ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية
ولفتت وزارة التربية الى أن رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي أن يتكون من ستّة أرقام ورقم بطاقة التعريف من ثمانية أرقام
وتتوفر هذه الخدمة بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الجوال لـ " اتصالات تونس" و" أوريدو" و" أورونج
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