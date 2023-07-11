انطلاق عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لبكالوريا سنة 2023 عبر الارساليات القصيرة

تنطلق في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، عملية التسجيل بخدمة نشر نتائج امتحان دورة المراقبة لبكالوريا 2023 بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي، حسب بلاغ وزارة التربية



وأضاف البلاغ أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه الخدمة، عبر ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان ( القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد ) توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي

BAC



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ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية



ولفتت وزارة التربية الى أن رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي أن يتكون من ستّة أرقام ورقم بطاقة التعريف من ثمانية أرقام



وتتوفر هذه الخدمة بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الجوال لـ " اتصالات تونس" و" أوريدو" و" أورونج