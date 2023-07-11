تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سيدي بوزيد ومعتمدية اولاد حفوز

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء،عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سيدي بوزيد ومعتمدية أولاد حفوز بداية من يوم 9 جويلية 2023.



وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها، الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب، بأنه نتيجة للانقطاع المتكررللتيار الكهربائي، بكل من البئر العميقة أولاد عسكر2 مكرر وبئر ميناكار ومحطات الضخ بسيدي بوزيد.





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وينتظر، وفق المصدر نفسه ، استئناف التزود بصفة طبيعية، حال انتظام التزود بالتيار الكهربائي وعودة تشغيل جميع الآبار بالجهة.