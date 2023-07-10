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تونس ومالطا تتفقان على تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتشغيل الشبان التونسيين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 23:26 قراءة: 1 د, 2 ث
      
اتفقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والوزير الأول المالطي روبار أبيلا، ظهر اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين المتعلقة بتشغيل الشبان التونسيين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة عبر الاستفادة من انضمام تونس إلى منطقة التبادل التجاري الحر في افريقيا.
ويأتي هذا الاتفاق، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، على إثر جلسة موسعة جمعت الوفدين التونسي والمالطي، أشرف عليها كل من رئيسة الحكومة والوزير الأول المالطي.
وعبّرت رئيسة الحكومة، وفق البلاغ، عن ارتياح تونس لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور معربة عن التطلع إلى مزيد دعم مجالات التعاون وآفاق تعزيزه في الفترة القادمة.
كما أكدت أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية المالطية قصد بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة بتونس ومالطا.
...

واستعرض الجانبان أثناء الجلسة عديد محاور العمل المشترك خاصة في مجال الطاقات المتجددة عبر دعم تونس في سبيل الوصول إلى الرفع من الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وكانت رئيسة الحكومة قد استقبلت في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، الوزير الأول المالطي للتباحث في جملة من المسائل الثنائية والإقليمية، كما تمّ أثناء هذا اللقاء استعراض تطوّر علاقات التعاون القائمة بين تونس ومالطا وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين.




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