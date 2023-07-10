مدنين : تواتر انقطاع الماء الصالح للشراب محور جلسة عمل بمعتمدية جرجيس

مكنت جلسة عمل انعقدت اليوم بمعتمدية جرجيس حول مشاكل تواتر انقطاع الماء الصالح للشراب والاستجابة لطلبات الربط بالشبكة وتواصل اشغال تجديد الشبكة وخاصة بالمنطقة السياحية بالسويحل من اتخاذ عدد الاجراءات للغرض.

وتتمثل ابرزهذه الاجراءات في الاستجابة لطلبات الربط بشبكة الماء الصالح للشراب بنسق اسرع وخاصة لابناء المنطقة المقيمين بالخارج والعائدين في هذه الصائفة واحكام التنسيق بين كل المتدخلين من بلدية وتجهيز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاصلاح الطرقات المتضررة من اشغال تجديد شبكة الماء بالطريق السياحية السويحل العقلة وصانغو .

كما تقرر الانطلاق في اشغال ربط بعض المساكن بالماء الصالح للشراب في اطار تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية والاسراع في انجاز دراسات طلبات ربط بعض المساكن الاخرى ضمن برنامج التنمية الجهوية لسنة 2023 الى جانب التاكيد على ضرورة تعزيز الموارد المائية بجرجيس من خلال العمل على انجاز مشروع محطة لتحلية مياه البحر .

ويذكر ان عدة مناطق بمعتمدية جرجيس تشهد انقطاعا للماء الصالح للشراب وهو ما اصبح يمثل مشكلا حقيقيا ارهق عديد العائلات.