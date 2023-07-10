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تطاوين: ايواء 159 مهاجرا من جنوب الصحراء في مدينة تطاوين في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلادهم

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 22:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وصل اليوم الاثنين إلى مدينة تطاوين 159 مهاجرا من إحدى دول جنوب الصحراء للاقامة فيها إلى حين تهيئة عودتهم الطوعية الى بلادهم خلال ايام حسب ما اكده مصدر رسمي لمراسل وات في الجهة
وقد تم نقل المهاجرين على ثلاث حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل الى المقر الذي اعد لهم وقد تم التنبيه عليهم بعدم مغادرته وقد تكفلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالاهتمام بهم خلال اقامتهم في الجهة حسب ذات المصدر.


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