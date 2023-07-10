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منوبة: نائبة تنتقد تعطل المكيفات بمركز المسنين ، ومديره يؤكد اقتناء تجهيزات بصدد التركيب

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انتقدت النائبة بمجلس الشعب عن دائرة منوبة اسماء الدرويش اليوم الاثنين ظروف الاقامة بمركز رعاية المسنين بمنوبة لاسيما في ظل موجة الحر ،مسجلة وفق تدوينة لها على صفحات التواصل الإجتماعي العديد من الاخلالات بوحدات الاقامة ومنها بالخصوص تعطل أغلبية المكيفات. .

وذكرت انها تلقت خلال زيارة لها لوحدات العيش بالمركز ، "للاطمئنان على ظروف اقامة المسنين في ظل موجة الحر المرتفعة المسجلة خلال هذا الاسبوع، عديد التشكيات من المرضى المسنين من ارتفاع الحرارة ، مشيرين الى تعطل المكيفات، واستعمال المراوح التي لم تعد تجدي نفعا.
من جهته أكد مدير المركز خمسي السبوعي لمكتب "وات" بالجهة ان الإدارة اقتنت منذ السبت عددا من مكيفات التبريد لتجديد شبكة التبريد بشكل كلي، وقد تمت مباشرة عملية تركيبها بوحدات العيش ، وذلك استبدالا للقديمة التي لم تعد صالحة ، مشيرا الى حرص ادارة المركز على توفير ظروف الاقامة الطيبة للمسنين والمسنات وتعهد وسائل التبريد والتدفئة وتجديدها ان اقتضى الامر.


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