الألعاب الرياضية العربية : التونسي هاني مصفار يحرز برونزية 200 متر فراشة

احرز التونسي هاني مصفار الميدالية البرونزية لسباق 200 متر فراشة مساء اليوم الإثنين في اليوم السادس والاخير من منافسات السباحة التي تقام بمسبح المركب الأولمبي ميلود هدفي لوهران ضمن الطبعة ال 15 للألعاب الرياضية العربية التي تستضيفها الجزائر.



وحقق السباح التونسي توقيتا قدره 2د و08ث و39 خلف الجزائري جواد صيود الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن قدر ب 1د و59ث و38 جزء بالمائة محطما الرقم القياسي العربي في هذا التخصص والذي كان بحوزة السباح التونسي اسامة الملولي والمقدر ب 1د و59ث و98.

وتحصل السباح الجزائري فارس بن زيدون الميدالية الفضية بتوقيت قدر ب2د و03ث و98.



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