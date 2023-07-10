تسجيل ذروة استهلاك كهربائية قياسية ثانية اليوم الاثنين وصلت إلى 4692 ميغاواط

أعلن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، انه تم اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 تسجيل ذروة استهلاك قياسية في الطلب على الكهرباء لغرض التكييف بلغت على الساعة الثالثة و 30 دقيقة بعد الزوال، 4692 ميغاواط متجاوزة بذلك ذروة استهلاك 2022 حيث تم تسجيل 4677 ميغاواط يوم 8 سبتمبر 2022.



وتم يوم السبت تسجيل ذروة استهلاك اولى وصلت الى 4363 ميغاواط على الساعة الثالثة و38 دقيقة واكد المسؤول في تصريح ل وات انه في مثل هذه الحرارة الإستثنائية المتواصلة لعدة لأيام، من الضروري على حرفاء الشركة التحلي بالسلوك الواعي والرشيد في التعاطي مع استعمال مكيفات التبريد خاصة

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وتم يوم السبت تسجيل ذروة استهلاك اولى وصلت الى 4363 ميغاواط على الساعة الثالثة و38 دقيقة واكد المسؤول في تصريح ل وات انه في مثل هذه الحرارة الإستثنائية المتواصلة لعدة لأيام، من الضروري على حرفاء الشركة التحلي بالسلوك الواعي والرشيد في التعاطي مع استعمال مكيفات التبريد خاصة

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وطلب من المواطنين ارجاء بعض الإستعمالات لما أمكن من تجهيزات كهرومنزلية، خارج أوقات الذروة، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، مع تعديل المكيف على درجة لا تقل عن 26.

وتعرف تونس منذ اسبوع موجة حرارة استثنائية تجاوزت المعدلات العادية بنحو 10 درجات وانه من المنتظر ان تتواصل هذه الموجة في الأيام القادمة وتم ايضا تسجيل بعض الاضطرابات في التيار الكهربائي نتيجة بعض الأعطاب على محولات الكهرباء وفق ذات المصدر

