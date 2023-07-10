وصول شاحنات محملة بالتجهيزات والمكاتب ومعدات مختلفة إلى السجن المدني بالقيروان

تبعا للزيارة غير المعلنة التي أدتها ليلى جفال وزيرة العدل يوم الجمعة 07 جويلية 2023، إلى السجن المدني بالقيروان وما عاينته من نقص في التجهيزات وما اتخذته في ضوء ذلك من قرارات تتعلق بتنفيذ برنامج خصوصي للسجن المذكور، يتمثل أساسا في توفير التجهيزات الضرورية، انطلقت اليوم مجموعة من الشاحنات من مستودع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، محمّلة بمعدات وتجهيزات من المكاتب والخزائن و المكيفات والكراسي و المواد المختلفة ليتم تسليمها لادارة سجن القيروان وتوضع على ذمتهم لاستغلالها.كما تم توفير كميات هامة من اللوازم المكتبية والإدارية و مواد التنظيف و وسائل العمل الضرورية التي من شانها أن تساعد إطارات سجن القيروان وأعوانه على حسن القيام بواجبهم اليومي في أفضل الظروف. ومن المؤكد أن إجراءات مماثلة ما تزال متواصلة، بهدف مزيد الحد من حالة الاكتظاظ في الوحدة السجنية بالقيروان والعمل على مزيد تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين ويحسن من ظروف الإيداع.