جندوبة : معلمون ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون وزارة التربية باحترام تعهداتها

ادان المعلمون المشاركون في وقفة احتجاجية انتظمت اليوم امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة وفي الاجتماع الذي انتظم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة قرارات وزير التربية المتعلقة بإعفاء مئات المديرين من خططهم الوظيفية وإيقاف رواتب العديد منهم وذلك على خلفية تمسكهم بحجب اعداد التلاميذ الى حين استجابة الوزارة الى مطالبهم وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.





وقال الكاتب العام للفرع الجامعي بجندوبة عادل الركروكي "ان وزارة التربية تنكرت لجملة من الاتفاقات الرامية الى تمكين المعلمين النواب من حقوقهم المهنية من بينها اتفاق 1 مارس 2021 واتفاق 16 نوفمبر 2022 والرامية الى ادماج المعلمين النواب كأستاذة مدارس ابتدائية متربصين والقطع مع التعاقد كشكل من الشكال التشغيل الهش".



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واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان الوزارة وعوض ان تفعل الاتفاقات اعتمدت خطاب التهديديد للمعلمين بالعزل وبقطع المرتبات دون احترام لأبجديات التفاوض المسؤول " مؤكدا تمسك القطاع بعملية الحجب كأحد مخرجات الهيئة الادارية للتعليم الأساسي ورفض الحلول الترقيعية".

ودعا المعلمون المشاركون في الوقفة وفي الاجتماع الى ضرورة تقديم المعلمين الذين لم تشملهم قرارات الاعفاء لاستقالاتهم تضامنا مع زملائهم ومواصلة حجب الاعداد الى غاية وفاء وزارة التربية بتعهداتها ملوحين بالتصعيد في حال واصلت الوزارة تهديداتها وتضليل الراي العام وتأليبه على المدرسين.

وقد أغلقت مندوبية التربية منذ صباح اليوم أبوابها دون وسط تواجد امني .