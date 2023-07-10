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سليانة:وفاة 4 أشخاص و إصابة 6 آخرين في حادث  مرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 بالكريب

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 18:21 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توفي بعد ظهر اليوم الإثنين 4 أشخاص (ذكور ) وأصيب 6 آخرون في حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 بالقرب من مدخل معتمدية الكريب وفق ما ذكره رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب النقيب،خميس الغزواني.

وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة خفيفة بسيارة أجرة قادمة من ولاية الكاف في إتجاه تونس العاصمة.
من جهته، كشف المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي أن خمسة مصابين نقلوا إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الاولية فيما نقل المصاب السادس على جناح السرعة إلى تونس العاصمة.
...

وأفاد مصدر من الحرس الوطني "وات" بأن من بين المصابين شخصان يحملان الجنسية الجزائرية


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