صفاقس: استئناف أشغال تهيئة وترميم كشك الموسيقى بساحة الاستقلال المستغل سابقا من نقابة التوجيه السياحي

استأنف المقاول المكلف بتهيئة وترميم كشك الموسيقى بساحة الاستقلال باب بحر (المعلم التاريخي المستغل سابقا من نقابة التوجيه السياحي ككشك للإرشاد السياحي)، الأشغال اليوم الاثنين ، وتعهد باستكمالها في أقرب الآجال، وفق ما أكدته بلدية صفاقس على صفحتها الرسمية.



وكانت أشغال التهيئة قد توقفت في الفترة السابقة "بسبب التفطن لتدهور البنية التحتية للعقار خاصة على مستوى الجزء تحت أرضي مما استوجب القيام بدراسة معمقة لوضعية المعلم وإجراء تشخيص فني يحدد نوعية التدخل والتهيئة ويحافظ على خصوصية الفضاء" بحسب البلدية التي أوضحت كذلك أن أشغال الترميم تجرى تحت إشراف المعهد الوطني للتراث لضمان المحافظة على طابعه المعماري القديم والمميز.

للتذكير فإن أشغال ترميم كشك الموسيقى انطلقت في ديسمبر 2022، بعد أن خصصت بلدية صفاقس للغرض اعتمادات تقدّر ب 94 ألف دينار لترميمه ولتعصيره وإعادة إحيائه من جديد، وهو المعلم الثقافي الذي يعدّ من أقدم المنشآت الثقافية بالمدينة إذ يعود بناؤه إلى أواخر القرن التاسع عشر، وهو مبنى صغير ومميّز، مستوحى من الهندسة المحلية ومصنوع من الخشب والقرميد الأخضر الذي يغطي سقفه.



...



وستسعى البلدية من خلال إعادة فتح واستغلال الكشك من جديد إلى إتاحة "الفرصة للمسرحيين والموسيقيين لتقديم عروضهم في الهواء الطلق وإعادة إحياء فن الشارع بعيدا عن الأماكن التقليدية المغلقة وذلك من أجل تحقيق التواصل الايجابي مع المتساكنين وتنشيط المدينة".

جدير بالذكر أن هذا المعلم كان قبل أن تقرر البلدية استغلاله ككشك للموسيقى محور دراسة لتحويله بعد عملية التهيئة والترميم إلى مكتب للإرشاد السياحي والثقافي تتولى الإشراف على استغلاله جمعية نقابة التوجيه السياحي وتسعى من خلاله إلى "إعادة تنشيط دوره كواجهة لاستقبال السياح والزائرين الذي تستقبلهم المدينة فضلا عن تطوير مهامه لاحتضان وتنظيم تظاهرات سياحية فرجوية وسط المدينة"، وفق ما تم التأكيد عليه في ملتقى جهوي حول "النهوض بالقطاع السياحي" انعقد بمقر الولاية في 26 فيفري 2020.