بن عروس : افتتاح المركب الرياضي البلدي متعدد الاختصاصات بفوشانة

تم اليوم الاثنين افتتاح المركب الرياضي البلدي متعدد الاختصاصات بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروس بعد انتهاء اشغال تهيئته وتجهيزه بالتعاون بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اطار برنامج " معا" وبلدية فوشانة.



وقال سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس "جوي هود" الذي واكب عملية افتتاح المركب ان المشروع موجه لتمكين شباب المنطقة البلدية من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في فضاءات عصرية، حيث تسعى الحكومة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتقديم الدعم لتوسيع البرامج الثقافية والرياضية من خلال تجديد ملاعب كرة القدم وكرة السلة وتركيب منصات ومعدات رياضية للتدريب وإنشاء أماكن مخصصة للكرة الحديدية وتنس الطاولة وغيرها وتمكين الشباب من مختلف الفئات من التعبير بكل حرية عن ارائهم واكسابهم مهارات وقدرات حياتية مهمة.



وقال سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس "جوي هود" الذي واكب عملية افتتاح المركب ان المشروع موجه لتمكين شباب المنطقة البلدية من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في فضاءات عصرية، حيث تسعى الحكومة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتقديم الدعم لتوسيع البرامج الثقافية والرياضية من خلال تجديد ملاعب كرة القدم وكرة السلة وتركيب منصات ومعدات رياضية للتدريب وإنشاء أماكن مخصصة للكرة الحديدية وتنس الطاولة وغيرها وتمكين الشباب من مختلف الفئات من التعبير بكل حرية عن ارائهم واكسابهم مهارات وقدرات حياتية مهمة.

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من جهته، بين والي بن عروس عز الدين شلبي أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات أبناء المنطقة في ممارسة الأنشطة الرياضية في فضاءات مجهزة وعصرية مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق توجه وطني ينحو إلى بناء شخصية شبابية فاعلة ترتقي إلى مستوى الفعل الإنساني الايجابي حيث تتحول الرياضة إلى فعل إنساني اجتماعي يوحد الجميع ضمن القيم النبيلة.

وعبر عدد من الشباب ممن استقت "وات" اراءهم عن ابتهاجهم بانجاز هذا المشروع في منطقة تتميز بكثافة سكانها حيث اعتبر الشاب ثامر العويني ان ابناء المنطقة لطالما كانوا في حاجة الى فضاءات رياضية مهيئة تمكنهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية وتفتح امامهم الامل في اكتساب مهارات جديدة والانخراط في نشاط مهيكل يساهم في تحسين قدراتهم الفردية.

وهو نفس التوجه الذي ذهبت اليه الشابة فاطمة بوترعة التي اعتبرت ان من مزايا هذه الفضاءات انها تساهم في صقل المواهب وتفتح امام الشباب فضاءات للتعبير عن ذواتهم بعيدا عن مخاطر السلوكات المحفوفة بالمخاطر.

وانجز المركب الرياضي البلدي متعدد الاختصاصات بفوشانة بتمويل مشترك بين الوكالة الامريكية للتعاون الدولي (614 الف دينار) وبلدية فوشانة (290 الف دينار) ودامت اشغال بنائه وتجهيزه سنتين ويضم ملعبا معشبا صناعيا لكرة القدم واخر لكرة السلة وفضاءات للكرة الحديدية ولكرة الطاولة وللتأهيل الجسماني هذا فضلا عن مركبات صحية وتجهيزات رياضية مختلفة وذلك وفق ما افادت به وات امنة الجديدي رئيسة مصلحة الاشغال بالبلدية.

وتهدف تهيئة المركب الى جعل فضاءاته متاحة لجميع الافراد بغض النظر عن قدراتهم البدنية بما يعزز الشمولية داخل المجتمع ومن المتوقع ان ترتفع المشاركة الشبابية في انشطة المركب من 100 شخص إلى أكثر من 700 شخص هذا علاوة على التظاهرات الرياضية التي سيحتضنها وتشمل بطولات واحداثا رياضية مختلفة والتي سيستفاد منها اكثر من 19000 مشارك وفق تقديرات المصالح الرياضية المشرفة.

ويعمل برنامج "معا" الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في 33 مجتمعا محليا موزعة على 15 ولاية بالجمهورية ويهدف الى زيادة المشاركة المدنية وفرص العمل لدى الشباب التونسي.