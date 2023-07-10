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زغوان: المصادقة على 100 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بقيمة 57 مليون دينار خلال السداسي الأول للسنة الجارية

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 19:08 قراءة: 1 د, 3 ث
      


زغوان، 10 جويلية (وات/مكتب زغوان) - صادقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على 100 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان، بقيمة مالية ناهزت 57 مليون دينار، منها 46 عملية في قطاع الصناعة، بحجم استثمار قدر بحوالي 53 فاصل 7 مليون دينار، تركزت أغلبها بالزريبة التي تضم 4 مناطق صناعية عصرية .

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وذكرت المديرة الجهوية للوكالة إيناس الواعر لـصحفي "وات" أن 10 مشاريع بقيمة 14 فاصل 2 مليون دينار من جملة عمليات الاستثمار المصادق عليها في القطاع الصناعي، تابعة للمؤسسات المصدرة كليا، مقابل 36 مشروعا بقيمة 39 فاصل 5 مليون دينار بالمؤسسات غير المصدرة كليا، لافتة إلى أن الاستثمارات المصادق عليها ستوفر ما يقارب 850 موطن شغل جديد

وأضافت أن الوكالة صادقت في نفس الفترة من السنة الماضية على 97 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات، بقيمة مالية قدرت بحوالي 80 مليون دينار وفرت 1300 موطن شغل إضافي، وأكدت أن ولاية زغوان تشهد منذ 10 سنوات تطورا ملحوظا في القطاع الصناعي بالخصوص، ومثلت وجهة هامة للاستثمار نظرا لقربها من العاصمة والمدن الساحلية وما يتوفر فيها من حوافز لفائدة المستثمرين بحكم تصنيفها كمنطقة جهوية ذات أولوية

يشار إلى أن الجهة تضم 11 منطقة صناعية تنتصب فيها 300 مؤسسة صناعية متمركزة أغلبها بئر مشارقة وجبل الوسط والزريبة وزغوان، وفرت جميعها 30 ألف موطن شغل


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