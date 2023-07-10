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القصرين : 89 مديرا ومديرة مدرسة يعلنون عن استقالتهم الجماعية من إدارة المدارس الإبتدائية

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 16:34 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن مديرو ومديرات 89 مدرسة ابتدائية بولاية القصرين، اليوم الإثنين، عن إستقالتهم الجماعية من مهمة إدارة المدارس، وذلك ردا على ما وصفوه بالقرار "الجائر وغير القانوني"، الذي إتخذته وزارة التربية في حق زملائهم والمتمثل في إعفائهم من مهامهم، وردا على نية الوزراة الإقتطاع من أجور المدرسين والمدرسات، حسب ما ورد في نص عريضة الاستقالة الصادرة ظهر اليوم والتي تلقت صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منها.

وذكر المديرون الممضون اليوم على استقالتهم الجماعية والمجتمعون بمقر الإتحاد الجهوي للشغل ، أن "الأختام والمفاتيح تم وضعها على ذمة المندوبية الجهوية للتربية".
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وكان عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي ربيع صالحي ذكر في تصريح لصحفية "وات" على هامش الاجتماع انه "يندرج في إطار التصعيد الذي أقرته وزارة التربية من خلال مزيد الإعفاءات في صفوف مديري المدارس الإبتدائية وإيقاف أجور شهر جويلية الجاري للمعلمين الذين تمسكوا بحجب الأعداد" .


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