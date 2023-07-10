المنستير: وقفة احتجاجية سلمية لمدرسي الإبتدائي أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتفعيل المحاضر الموقعة مع وزارة التربية

نفذ مدرسو التعليم الابتدائي بالمنستير، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، للمطالبة بتفعيل المحاضر الموقعة مع وزارة التربية، وفق ما أفاد به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي وعضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي منير علية صحفية "وات".



وأضاف أنّه بالرغم من توقيع محاضر جلسات مارس 2019 و16 نوفمبر 2022، غير أنّها لم تفعل على أرض الواقع ولم يتمتعوا بعد بحقوقهم، مشيرا إلى أنّ أبواب المندوبية الجهوية للتربية اليوم كانت مغلقة أمامهم وأمام كلّ المواطنين.





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وقال إنّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستعقد يوم الأربعاء المقبل وإنّهم مستعدون للتفاوض.



وسجلت الجهة إنهاء تسمية 06 مديرين لمدارس إبتدائية بمعتمديات المكنين، وصيادة لمطة بوحجر، وجمال، وقصر هلال، والوردانين حسب ذات المصدر النقابي.