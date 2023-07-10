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سوسة : تطور ب7ر34 بالمائة في عدد الوافدين على الوحدات السياحية بسوسة والقنطاوي خلال النصف الأول من السنة الجارية

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 13:02 قراءة: 1 د, 5 ث
      
افاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان النشاط السياحي بالولاية، سجل خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 30 جوان 2023 زيادة ب7ر34 بالمائة في عدد الوافدين على الوحدات السياحية بسوسة والقنطاوي، بعد ان بلغ مجموع السياح الوافدين 414194 حريفا مقابل 307468 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية

وأضاف القايد في تصريح لصحفي "وات" اليوم الاثنين، ان عدد الليالي التي قضاها السياح بالجهة تطورت بنسبة 5ر77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد الليالي المقضاة مليون و546 الفا و301 ليلة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 871 الفا و379 ليلة في النصف الأول من سنة 2022

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وكان للسياحة الداخلية النصيب الأكبر من مجموع الوافدين على الفنادق السياحية بولاية سوسة، حيث استقبلت المؤسسات السياحية بالجهة 175 الفا و026 سائحا تونسيا، لكنها سجلت تراجعا بنسبة 8ر1 بالمائة في عدد الوافدين التونسيين مقارنة بسنة 2022

وجاء السياح الجزائريون في المرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين على ولاية سوسة، بعد ان اقام خلال النصف الأول من السنة الجارية 47787 سائحا جزائريا بفنادق الجهة مسجلين زيادة هامة قدرت بحوالي 982 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022

وتطور عدد السياح الفرنسيين المقبلين على الوجهة السياحية بسوسة القنطاوي نفس الفترة بنسبة تفوق 36 بالمائة، كما تطور عدد السياح البريطانيين بنسبة تعادل 31 بالمائة وتطور عدد الوافدين من جنسيات مختلفة أخرى بنسبة تفوق 232 بالمائة.


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