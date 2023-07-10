تواصل النسق التصاعدي لدرجات الحرارة وتجاوز المعدلات العادية ما بين 6 و10درجات

يتواصل النسق التصاعدي لدرجات الحرارة بأغلب جهات البلاد، لتتجاوز المعدلات العادية بالنسبة لهته الفترة، بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مقارنة بالمعدلات العادية للفترة ذاتها، وفق ما صرحت به (لوات)، الاثنين،عن مصلحة التوقعات الجوية الخاصة بالاعلام، ألفة القاسمي.



وأفادت القاسمي، ان درجات الحرارة القصوى بالنسبة ليوم، الاثنين، ستتراوح بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية، لتترواح بين 41 و40 درجة ببقيّة الجهات، وتصل محليا إلى 48 درجة في الجنوب الغربي.





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وينتظر ان تتراجع درجات الحرارة تدريجيا، وفق المتحدثة، وذلك بداية من يوم الاربعاء 12 جويلية 2023، وسيشمل الانخفاض مناطق الجنوب، مقابل تواصل ارتفاع درجات الحرارة ببقيّة الجهات، خاصة بمناطق الشمال، حيث ستكون بين 40 و 44 درجة، مع إمكانية وصولها الى 47 درجة بالشمال الغربي.



وكشفت القاسمي، أنّ أعلى درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، قد سجلت بالجنوب الغربي، لتشهد ولاية توزر درجة حرارة ناهزت 48،9 درجة، لتقترب من الرقم القياسي القديم، الذي عاشته خلال سنة 2018، الذي قدر حينها 49،2 درجة، تليها ولاية سيدي بوزيد ب 46،9 درجة متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل سنة 2018 والبالغ 47،6 درجة، ولتحافظ ولاية قفصة على الرقم القياسي السابق سنة 2022، والبالغ 46،5 درجة.