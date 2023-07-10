قبلي: بعث خط قروض لتمويل مشاريع خريجات مراكز التكوين التابعة للاتحاد الوطني للمراة التونسية بقبلي

تم اليوم الاثنين، فتح خط قروض لتمويل خريجات مراكز التكوين بقبلي، التابعة للاتحاد الوطني للمراة التونسية، وعدد من نساء الجهة من اجل الانتصاب للحساب الخاص، وفق المدير المركزي للاحاطة الاقتصادية المكلف بالقروض بالاتحاد علي مؤمن.



وبين مؤمن لصحفي "وات" ان هذا الخط الذي يبعث بتمويل من البنك التونسي للتضامن، يرمي الى الاحاطة بخريجات مراكز التكوين التابعة للاتحاد الوطني بالجهة الى جانب الحرفيات من اجل تمكينهن من بعث مشاريعهن الخاصة او لتوسعة بعث المشاريع المنتصبة، وبين ان نسبة الفائدة في القروض التي ستمنح للمنتفعات بالجهة لا تتعدى 5 في المائة





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واضاف ان باب القروض مفتوح لكافة الراغبات في التمتع به واللاتي سيتم دراسة ملفاتهن على مستوى مركزي لتمكين المتحصلات على الموافقة النهائية من قروض تتراوح بين 1 و5 الاف دينار لبعث مشاريع صغرى في عديد المجالات، واشار الى ان الهدف من توفير هذه القروض، ليس ربحيا بقدر ما هو موجه لتشجيع المراة على احداث مورد رزق لتحسين ظروف عيش الاسرة.



واكدت رئيس مصلحة المالية والمديرة التنفيذية للاتحاد الوطني للمراة التونسية شيماء الكوكي لصحفي "وات" ان خط التمويل هذا يبعث لاول مرة بولاية قبلي، وهي الولاية رقم 14 على الصعيد الوطني التي تدرج للانتفاع بهذه القروض التي من شانها مساعدة النساء على بعث مشاريعهن الخاصة



وقالت ان هذه القروض، تندرج في اطار فتح المجال للتنمية الاقتصادية، وان الهدف من زيارة قبلي التعرف على النتائج التي حققتها مراكز التكوين المحالة للاتحاد الوطني للمراة التونسية من قبل المجالس الجهوية للولايات، والتي ساهمت في تكوين العديد من الفتيات، والوقوف على ما يعترضها من صعوبات ان وجدت، مشيرة الى انه قد تم منذ احداث خط التمويل الى اليوم، اسناد اكثر من 3 الاف قرض للمنتفعات سواء عن طريق المنظومة الاقتصادية، والتي تشمل بالاساس الحرفيات، او المنظومة العادية التي تتسع لتشمل مجالات مختلفة كالتجارة وغيرها



وثمنت النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية ساسية دراويل، احداث هذا الخط بالجهة، الذي من شانه مساعدة الحرفيات وخريجات مراكز التكوين التي يشرف عليها الاتحاد الوطني على الانتصاب للحساب الخاص وبعث موارد رزق، مشيرة الى انه قد تم منذ فتح هذه المراكز بولاية قبلي سنة 2017، وتم الى اليوم تكوين قرابة 340 فتاة في العديد من الاختصاصات تشمل صناعة التحف والاثاث والاوني من السعف والصمارة وصناعة السكاجة التقليدية والرسم على عديد المحامل فضلا عن الخياطة والطريزة