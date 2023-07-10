Babnet

بطولة شيكاغو للتنس - اسكندر المنصوري يواجه غدا في الدور السادس عشر الاسترالي جيمس ماك كابي

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 13:24 قراءة: 0 د, 16 ث
      
يواجه لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري المصنف 302 عالميا غدا الثلاثاء الاسترالي جيمس ماك كابي المصنف 277 عالميا لحساب الدور السادس عشر لبطولة شيكاغو الامريكية المقامة على ملاعب ذات ارضية صلبة.
وكان المنصوري بلغ الاسبوع الماضي الدور السادس عشر لبطولة بلومفيلد هيلس الامريكية قبل خسارته امام الامريكي دنيس كودلا المصنف 180 عالميا 1-2.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269583


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 10 جويلية 2023 | 22 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:43 16:15 12:32 05:09 03:19
Babnet
37°
 Babnet37° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2739°-2841°-2741°-2742°-27
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*