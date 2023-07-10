بطولة شيكاغو للتنس - اسكندر المنصوري يواجه غدا في الدور السادس عشر الاسترالي جيمس ماك كابي

يواجه لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري المصنف 302 عالميا غدا الثلاثاء الاسترالي جيمس ماك كابي المصنف 277 عالميا لحساب الدور السادس عشر لبطولة شيكاغو الامريكية المقامة على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وكان المنصوري بلغ الاسبوع الماضي الدور السادس عشر لبطولة بلومفيلد هيلس الامريكية قبل خسارته امام الامريكي دنيس كودلا المصنف 180 عالميا 1-2.