الالعاب العربية (الجزائر 2023 ) - اجتماع يبحث سبل توفير الاخبار و النتائج و دور الاعلام الرياضي في انجاح الدورة

بحث اجتماع ضم ممثلين عن الأمانة العامة لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العرببية وادارة الاعلام بالاتحاد ولجنة الاتصال المؤسساتي بالاتحاد سبل المواكبة الإعلامية لفعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية التي تستضيفها الجزائر حتى 15 جويلية الجاري.



واكد الأمين العام لاتحاد اللجان الاولمبية العربية عبد العزيز العنزي خلال الاجتماع المنعقد امس على هامش دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائرعلى الدور الذي يقوم به الإعلام الرياضي في انجاح دورة الالعاب العربية وإبراز منافساتها بعد أن غابت عن ساحة الرياضة العربية لعدة سنوات ، ودعا الى توحيد جهود إدارة الإعلام في اتحاد اللجان ولجنة الاتصال حتى يتحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع بتوفير الأخبار ونتائج المنتخبات العربية في دورة الجزائر وعبر كافة مواقع التواصل .





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وحضر الاجتماع مدير إدارة الإعلام والاتصال في اللجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز بن محمد البقوص ومستشار اتحاد اللجان فواز حكمي ومدير إدارة الإعلام باتحاد اللجان المكلف في دورة الألعاب العربية بالجزائر حسام النصر ورئيس لجنة الاتصال في الاتحاد محمد ولد الحسن والعضوين عوني فريج وجوده أبو النور .