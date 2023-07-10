ولاية سليانة تسجل أهم كميات من الأمطار خلال 24 ساعة المنقضية

شهدت ولاية سليانة، من ضمن 4 ولايات، نزول أهم كميّات من الأمطار خلال 24 ساعة المنقضية، بلغت أقصاها 20 مم بسليانة المدينة و12 مم بسليانة المحطة و7 مم ببرقو، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.



وسجلت ولاية القيروان بدورها نزول أمطار بكميات هامة، مقارنة بالولايات الأخرى، بلغت 7 مم بالوسلاتية و5 مم بالعلا و2 مم في حفوز.





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وشهدت ولاية الكاف نزول 5 مم بقلعة سنان و4 مم بالجريصة، في حين تراوحت الكميّات المسجلة في ولاية القصرين بين 5 مم بكل من قصرين الشمالية وسبيبة و4 مم بجدليان و2 مم بفريانة و1 مم في القصرين الجنوبية.



وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي الى هبوب رياح قويّة في عدد من الولايات، بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 86 في توزر و83 في سيدي بوزيد و72 في قفصة و68 في تالة و65 في القيروان والقصرين و61 في الكاف.



ولاحظ، كذلك، ظهور دوواوير رملية في كل من توزر وقفصة.

م/فن