النادي الصفاقسي: تمديد عقد اللاعب العراقي حسين علي

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي تمديد عقد اللاعب العراقي حسين علي الساعدي لمدة موسم اضافي.

وكان حسين علي الساعدي صاحب الـ 26 عاما قد انضم للنادي الرياضي الصفاقسي في أوت 2021 قادما من نادي الزوراء العراقي.

ويشغل حسين علي الساعدي خطة مهاجم ( جناح أيسر) ويعد المحترف العراقي الوحيد الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

يذكر أن النادي الرياضي الصفاقسي سيخوض في نهاية شهر جويلية الجاري غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضمن المجموعة الأولى التي تضم الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.



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