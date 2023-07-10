هيثم قيراط ضمن قائمة حكام اختارهم الاتحاد الافريقي (كاف) للاستفادة من برامج تكوين وتحضيرات خاصة

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم التونسي هيثم قيراط ليكون ضمن القائمة النهائية للحكام المحترفين في القارة الافريقية ، الذين سيتمتعون بتحضيرات خاصة وبرامج تكوين مختلفة خلال الفترة القادمة حسب ما افادت جامعة كرة القدم .

ويُشارك هيثم قيراط ضمن 27 حكما في أول تربص ينظمه الاتحاد الافريقي والخاص بالحكام الافريقيين المحترفين ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 12 و 17 جويلية 2023 .