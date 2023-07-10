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هيثم قيراط ضمن قائمة حكام اختارهم الاتحاد الافريقي (كاف) للاستفادة من برامج تكوين وتحضيرات خاصة

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 09:16 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم التونسي هيثم قيراط ليكون ضمن القائمة النهائية للحكام المحترفين في القارة الافريقية ، الذين سيتمتعون بتحضيرات خاصة وبرامج تكوين مختلفة خلال الفترة القادمة حسب ما افادت جامعة كرة القدم .
ويُشارك هيثم قيراط ضمن 27 حكما في أول تربص ينظمه الاتحاد الافريقي والخاص بالحكام الافريقيين المحترفين ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 12 و 17 جويلية 2023 .


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