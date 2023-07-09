مارين لوبان تدعو إلى وقف "الهجرة الفوضوية" وتتهم الحكومة الفرنسية بتحويل البلاد إلى "جحيم"

فرانس 24 -

اتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الحكومة الفرنسية بتحويل البلاد إلى "جحيم" كانت قد توقعته، وذلك في أول خطاب لها في البرلمان مع انحسار أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الجاري.



وقالت لوبان البالغة 54 عاما "الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات". ويشكل نواب حزبها وعددهم 89، أكبر حزب معارض في البرلمان منذ انتخابات العام الماضي.





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