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تعيين البرتغالي باولو بينتو مدربا جديدا للمنتخب الاماراتي

Publié le Dimanche 09 Juillet 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اليوم الاحد، تعاقده مع البرتغالي باولو بينتو، للإشراف على الإدارة الفنية للمنتخب الاماراتي الأول خلفا للأرجنتيني اروابارينا.
وقال أمين عام الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ،محمد هزام الظاهري خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد في دبي ،إن مدة العقد مع المدرب بينتو ستمتد لثلاث سنوات حتى 2026 وذلك لضمان نوع من الاستقرار مع المنتخب خصوصا أن المدرب بينتو سيقود المنتخب خلال نهائيات كأس سيا المقررة في قطر في جانفي المقبل.

و سيلعب المنتخب الاماراتي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونغ كونغ وفلسطين، كما سيقود المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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من جانبه قال المدرب البرتغالي بينتو انه سيعمل على تحقيق طموحات كبيرة مع المنتخب الاماراتي ، أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2026، مشددا على أنه يدرك أن هذا الهدف ليس سهلا لكنه سيبذل قصارى جهده لتحقيقه بجانب العمل على بناء
منتخب قوي.
وأشار بينتو إلى أنه ليس مهما بالنسبة له أعمار اللاعبين وانما أدائهم وجودتهم ومدى سلوكهم وانضباطهم. وأضاف أنه سيبدأ مهمته رسميا في قيادة المنتخب خلال تربص خارجي في النمسا خلال الفترة من 29 الجاري حتى 10 اوت المقبل بهدف التعرف على اللاعبين عن قرب.


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