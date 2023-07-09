توزر: اقبال لافت على محلات تنقية مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة ومواطنون يبحثون عن مياه ذات جودة أفضل

تشهد ولاية توزر ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجل أقصاها خلال شهر جويلية الجاري كما تعتبر هي الأعلى وطنيا مقارنة بالأرقام المسجلة في باقي الجهات. وتتزايد في مثل هذه الظروف نسبة استهلاك مياه الشرب ويتوجه المواطن الى البحث عن جودة أفضل خاصة من حيث نسب الملوحة وتركز الترسبات الطينية في جهة مياهها باطنية بالأساس.



وتنتشر في مدينة توزر كما في باقي المدن محلات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستعمال بعض التقنيات الحديثة حيث أصبح وجودها لافتا للانتباه وتلقى اقبالا كامل السنة غير أن هذا الاقبال يتزايد في فصل الصيف بشكل هام.

وتتولى آلات حديثة تحلية مياه الشرب في هذه المحلات بطريقة تمكن من انتاج مياه بكميات معدلة من الاملاح وتنقيتها من الشوائب والترسبات الطينية والصخرية، وفق ما صرح به صاحب محل في مدينة توزر عبد الله ل(وات)، مشيرا الى أن معدل اقبال المواطنين على اقتناء المياه المحلات يزيد بأضعاف معدلات الاستهلاك في سائر فصول السنة.



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وبين أن هذه المحلات تخضع الى المراقبة الصحية بشكل دوري ويتمتع أصحابها بشهائد في صلاحية المياه وصلاحية المعدات المستعملة بما فيها الصهاريج المخصصة لجمع المياه بعد تصفيتها.

وتكون هذه المياه بذلك بفضل تقنيات المعالجة ذات نوعية جيدة إلا أنها لا ترتقي وفق رأيه لنوعية المياه المعدنية باعتبارها غنية بالأملاح المعدنية الطبيعية دون إضافات، قائلا إن السلوك الاستهلاكي للمواطن تغير في السنوات الأخيرة حيث أصبح استهلاك المياه الموزعة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نادرا جدا بينما يتوجه غالبية المواطنين لاستهلاك المياه المعالجة في هذه المحلات وهو حل لمن لا تتوفر له إمكانيات لاقتناء المياه المعدنية المعلبة".

وأوضح أن أصحاب المحلات يحرصون على توفير نوعية جيدة تخضع للمواصفات المطلوبة لمياه الشرب من حيث نسبة الاملاح حيث لا يمكن الاستغناء كليا عن وجود الاملاح باعتبار أن غيابها يعرض المستهلك لمضاعفات صحية خاصة في ما يتعلق بصحة الكلى، وفق تأكيده، وهي توصيات تسديها لهم المصالح الصحية المتخصصة.

وقد تتحول مشاريع تنقية مياه الشرب في جهة توزر الى مشاريع مربحة، حسب عبد الله السيد، بفضل الاقبال الكبير على شراء المياه في فصل الصيف الذي يحقق أصحاب المحلات خلاله ربحا، معتبرا ولئن تقل في فصل الشتاء إلا أنها تغطي مصاريف كراء المحل وخلاص معاليم التيار الكهربائي والربط بشبكة المياه.

ويبحث متساكنو توزر بذلك عن جرعة ماء عذبة تروي عطشهم بنسب أملاح معتدلة نظرا لكون المياه الموزعة في ولاية توزر ورغم خضوعها لتقنيات التحلية في محطات تحلية المياه بكل من توزر ونفطة وحزوة، إلا أنها مرتفعة ملوحتها وهو ما زاد في توجه نسبة كبيرة من المواطنين إما لاقتناء المياه المعالجة في المحلات أو مياه يقع توفيرها من قبل شاحنات يتم جلبها من ولاية قفصة المجاورة ويقول أصحابها إنها مياه عذبة من عيون طبيعية غير أنها لا تخضع للمراقبة الصحية مثل غيرها.

في هذا السياق يقول المواطن إلياس العرقي من مدينة توزر إن "أغلب سكان الجهة يحملون انطباعا بكون المياه الموزعة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه غير صحية وقد تكون لها انعكاسات على صحة المستهلك خاصة الكلى والاسنان" حسب تقديره.

ويضيف إنه اختار منذ عدة سنوات استهلاك المياه المعالجة في المحلات الخاصة لاستساغة طعمه وخاصة من حيث درجة الملوحة، موضحا أنه رغم توفر مدينة توزر على محطة تحلية مياه الشرب المنجزة منذ أزيد من عشرات السنوات عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلا أنه لا يشعر بتحسن النوعية حيث أن المناطق القريبة من المحطة تتوفر على مياه أقل ملوحة في حين أن باقي أجزاء المدينة لم يلحظ فيها المستهلك أي تغيير يذكر في نوعية المياه.