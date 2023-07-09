صفاقس: النيابة العمومية تفتح تحقيقا في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية، سجل فيها فقدان 10 اشخاص وانتشال جثة وحيدة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل صفاقس بعد أن أبحر وفق المعطيات الأولية المتوفرة لدى الجهات القضائية والأمنية من سواحل جرجيس الجمعة الماضي.



وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي في تصريح أدلى به اليوم الأحد ل(وات)، أن الحرس البحري تدخل وأنقذ 11 مهاجرا من الغرق كما باشرت فرقة الارشاد البحري الأبحاث معهم بموجب إنابة من قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة كما تم انتشال جثة أحد الغرقى وقع إيداعها قسم الطب الشرعي، في حين يتواصل البحث عن 10 أشخاص مفقودين.

واضاف المصمودي أن المشاركين في هذه الرحلة البحرية هم من التونسيين وأن بحثا ثانيا تم فتحه بالمحكمة الابتدائية بمدنين في الحادثة.



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