كاس الملك سلمان - برنامج الاندية التونسية في الدور الاول - كلاسيكو الترجي و الصفاقسي يوم 2 اوت المقبل

بنهاية تصفيات مسابقة كاس الملك سلمان لكرة القدم والتحاق النادي الصفاقسي بقائمة الفرق المتاهلة للمرحلة النهائية للبطولة التي ستقام في الدور الاول على شكل بطولة بالمملكة العربية السعودية بمشارك 16 ناديًا اصبحت الفرق المتاهلة تعد العدة للمشاركة في البطولة .

وقد تم توزيع الفرق 16 المتاهلة الى اربع مجموعات على اساس 4 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.



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وستكون كرة القدم التونسية ممثلة بثلاثة فرق وهي الترجي التونسي الذي تاهل مباشرة الى المرحلة النهائية والاتحاد المنستيري و النادي الصفاقسي اللذين خاضا التصفيات.

وسيخوض كل من الترجي التونسي والنادي الصفاقسي الدور الاول ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا فريقي الشرطة العراقي والاتحاد السعودي

بينما يخوض الا تحاد المنستيري الدور الاول من النهائيات ضمن المجموعة الثالثة الى جانب النصر السعودي والشباب السعودي والزمالك المصري



وستقام مقابلات الفرق التونسية الثلاثة في الدور الاول حسب البرنامج التالي



الخميس 27 جويلية 2023 بالطائف - س16 (توقيت محلي)

- النادي الصفاقسي - الشرطة العراقي

س 22 ( ت - م )

- الترجي التونسي - الاتحاد السعودي



الجمعة 28 حويلية 2023 بالطائف - س18 ( ت - م )

- الاتحاد المنستيري - الزمالك المصري



الاحد 30 جويلية 2023 بالطائف

- س 18 ( ت - م )

- الشرطة العراقي - الترجي التونسي

- س 22 ( ت - م )

- الاتحاد المنستيري - النصر السعودي



الاثنين 31 جويلية 2023 بالطائف - س22 ( ت - م )

- الاتحاد المنستيري - النصر السعودي



الاربعاء 2 اوت 2023 بالباحة - - س18 ( ت - م )

- الترجي التونسي - النادي الصفاقسي



الخميس 3 اوت 2023 بالباحة س 18( ت - م )

- الشباب السعودي - الاتحاد المنستيري