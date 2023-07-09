الشركة الاهلية الجهوية للتمويل والتأمين التعاوني بولاية نابل تعقد جلستها التأسيسية وتنتخب مجلس ادارتها

عقدت اللجنة التأسيسية للشركة الاهلية الجهوية للتمويل والتأمين التعاوني بولاية نابل، اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات البلدية بسليمان، جلستها التاسيسية التي توجت بانتخاب مجلس ادارة الشركة برئاسة محمد الطويل وتعيين مراقب حسابات.



واشار رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس اللجنة التاسيسية للشركة الاهلية الجهوية محمد الطويل في تصريح ل(وات) بالمناسبة الى ان الشركة تواصل استكمال اجراءات التأسيس بعد كانت فتحت الاكتتاب في الشركة من 21 الى 26 جوان المنقضي وكونت راس مال بعث الشركة الذي لا يقل عن 20 الف دينار وعقدت اليوم جلستها التاسيسية بحضور عدد من اعضاء البرلمان من بينهم نائب رئيس مجلس نواب الشعب انور المرزوقي.





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وخصصت الجلسة التأسيسية لمناقشة القانون الاساسي للشركة والبت في عدد الاعضاء والمصادقة عليهم من الحضور من الاعضاء المؤسسين والمكتتبين (53 عضوا) على الا يقل النصاب عن ثلثي الاعضاء.

وتوقع الطويل ان يكون تاريخ الانطلاق الفعلي للشركة الكائن مقرها بطريق منزل بوزلفة كلم 1 سليمان، قبل موفى شهر جويلية بعد ان يقع تسجيل الشركة بالسجل الوطني للمؤسسات.

واوضح بخصوص الترشح لمجلس ادارة الشركة المتكون من 9 اعضاء أن القائمة التي تراسها هي القائمة الوحيدة التي قدمت ترشحها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وابرز محمد الطويل بخصوص مجالات تدخل الشركة ان الشركة الاهلية الجهوية للتمويل والتأمين التعاوني ستتدخل خاصة في مجال الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمراة الفلاحة والشباب الباحث عن عمل من خلال التمكين المالي لهذه الفئة التي "تعاني من التهميش" واسنادها قروضا صغيرة تساعدها على بعث مشاريع صغرى تساعدها على ضمان حياة كريمة.

واضاف ان الشركة ستعمل في ذات الاطار بعد تمويل المراة الفلاحية على تسهيل نفاذها لخدمات التامين بمبالغ زهيدة وفي اطار اتفاقيات تبرمها الشركة مع مؤسسات التامين فضلا عن التدخل لفائدتها لتتحصل على التغطية الاجتماعية.

اما بخصوص مصادر تمويل الشركة الاهلية الجهوية فاشار الطويل الى ان الشركة بعد تاسيسها القانوني سيكون لها الحق في النفاذ الى التمويلات المتاتية من الصلح الجزائي وخاصة الى خط التمويل المنزل بالبنك التونسي للتضامن، مبرزا ان الشركة ستعمل كذلك في اطار ما يسمح به القانون على تعبئة تمويلات اضافية تساعدها على تلبية تطلعات حرفائها.