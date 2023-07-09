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المنتخب المغربي يتوج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما

Publié le Dimanche 09 Juillet 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
توج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري 2 / 1، مساء السبت في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها المغرب.
وتقدم المنتخب المصري عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة العاشرة، والذي تعرض للطرد في الدقيقة 17، بعدها نجح يانيس بكراوي في إدراك التعادل للمغرب في الدقيقة 37، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول الإضافي عن طريق أسامة ترغالين.
وفاز المنتخب المغربي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل وصيفا في نسخة عام 2011.


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