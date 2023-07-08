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رئيس الدولة يلتقي رئيس منظمة الهلال الاحمر التونسي

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 23:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، رئيس منظمة الهلال الاحمر التونسي، عبد اللطيف شابو.

وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية في بلاغ ان اللقاء "تناول دور منظمة الهلال الاحمر التونسي في الإحاطة بمن لازالوا عالقين (من المهاجرين) على الحدود داخل التراب التونسي والذين ستتم مواصلة الاحاطة بهم بالتنسيق مع كافة السلط المعنية".

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وحسب نص البلاغ سينتقل هذا المساء وفد إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين الذين وصفهم البلاغ بـ"المهجّرين" حتى " لا يبقوا في ظروف لا انسانية لأن تونس تعطي دروسا في هذا المجال لمن يزايدون عليها من الخارج ويجدون لهم في الداخل من باعوا ذممهم واخلاقهم وارتموا في أحضان دوائر تفجير الدول والأوطان".


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