المنستير: الملتقى الدولي للعلاج بالفن فرصة لتبادل الخبرات بخصوص مفهوم "الصدمة" وسبل معالجتها حسب مقاربات متعددة الاختصاصات (رئيس الملتقى)

تتواصل بكلية الطب بالمنستير أشغال الملتقى الدولي للعلاج بالفن في دورته الثانية الذي تنظمه جمعية "طب ثقافة فن" بالمنستير بالشراكة مع كلية الطب الحبيب بورقيبة بالمنستير من 07 الى 9 جويلية الجاري، تحت عنوان "الصدمة"، وذلك بمشاركة مختصين من تونس وكندا والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية ورئيس الملتقى الدكتور عبد الباسط التواتي "وات"



وبين التواتي انه يقع خلال هذا الملتقى العلمي، الذي يعتبر فرصة لتبادل التجارب والخبرات، التطرق إلى "الصدمة" حسب مقاربات متعددة الاختصاصات منها النفسية والسوسيولوجية والسينما والموسيقي والمسرح، وبين ان العلاج بالفن يعتبر علاجا تكميليا للعلاج الطبي ويقع العمل على نشره بعد ان انطلق تدريسه منذ سنتين كمادة بكلية الطب بالمنستير.





...



وأوضح الأستاذ بجامعة كيباك بمونريال بكندا والممارس للعلاج بالفن بيار بلانت أن "الصدمة" قد تصبح مجرد أحداث تنتسى لدى بعض الاشخاص في انها تكون اشد تاثيرا على الحالة النفسية للبعض الاخر، واضاف ان نسبة نجاح التقنية العلاجية بالفن وباعتماد الكلام تبلغ، حسب تجربته، 100 في المائة.



ومن جهتها بينت الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع بجامعة قسنطينة 3 بالجزائر نجاج بلهويشات ان "الصدمة الاجتماعية" كنوع من الصدمات التي تحدث لنوع من الجماعات في المجتمع (وهي على عكس الصدمة النفسية التي تحدث على مستوى الأفراد)، تؤدي إلى تغير السلوكيات الاجتماعية اليومية لدى الأفراد، من ذلك الصدمة الاجتماعية الناتجة عن الحجر الصحي بسبب وباء "كورونا"، الذى اثر رغم انتهائة على العديد من العلاقات الاجتماعية التى لم تعدّ موجودة أو اصبحت محدودة جدّا .



وبينت ان العلاج بالفن بمختلف أشكاله يعد من بين العلاجات المرنة التي تسمح بتحرير المشاعر الجماعية السلبية والألم المجتمعي الناتج عن الحجر الصحي الذي عاشته مختلف المجتمعات غير أنّ معالجة الصدمة الاجتماعية تكون على المدى المتوسط والبعيد.



واعتبرت انه حان الوقت للمختصين والباحثين في الجامعات ومراكز البحث لتبني هذه التقنية والتأسيس لتكوين احترافي للمعالجين بالفن لمعالجة مختلف الصدمات النفسية الفردية أو الاجتماعية، خاصة بعد أن اعترفت منظمة الصحة العالمية بالعلاج بالفن كتقنية معتمدة من قبلها رسميا في تقريرها الصادر سنة 2019