Babnet

تجديد الهويّة الرقمية يتم قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ انتهائها

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 18:35 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته السبت أنّه يجب على المتحصلين على الهويّة الرقمية تجديد صلاحية هويتهم عبر الموقع الرسمي للهوية الرقمية قبل مدة شهر (30 يوما) على الأقل من تاريخ انتهائها وإتباع المراحل التالية :

تسجيل الدخول بالموقع الرسمي للهوية الرقمية
تجديد الهوية الرقمية بعد التوقيع الإلكتروني على طلب التجديد و قبول شروط إستعمال شهادة الإمضاء الإلكتروني
...

وأفادت الوزارة أنّه يتم إلغاء الهويّة الرقمية الحالية وإصدار الهوية الجديدة بشكل آلي ويصل للمعني بالامر، آنيا، الرمز السري الجديد في إرسالية قصيرة.
. يمكن الإطلاع على تاريخ إنتهاء الهوية الرقمية الجديدة عبر خدمة USSD: *1717*1*2#
والجدير بالذكر أن تجديد الهويّة يتم بشكل مجاني ودون موجب للتنقل.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269515


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 08 جويلية 2023 | 20 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:15 12:31 05:07 03:18
Babnet
32°
 Babnet44° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet29°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
44°-2940°-2737°-2738°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*